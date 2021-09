Referendum sul Green Pass, Figliuolo: “Io sono per la Costituzione, decideranno i cittadini”

Roma, 22 set 2021 – DAL GIORNALE LASTAMPA.IT – Gli italiani vaccinati sono 41 milioni, circa il 76% degli over 12. Il commissario: «Sul vaccino informatevi e poi fate la vostra scelta, che sia una libera scelta ma ognuno si informi». Il punto di vista del Gen. Figliuolo. «Tutti gli strumenti della democrazia quando vengono adottati vanno bene quindi, ok. Io sono per la Costituzione» ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, interpellato sull’ipotesi di un referendum sul green pass, stamane in visita nel Trevigiano aggiungedo poi che «decideranno i cittadini sulla base delle loro scelte». Anche perché i numeri sembrano dare ragione al commissario per l’emergenza Covid: gli italiani vaccinati sono 41 milioni, circa il 76% degli over 12.

Per questo, anziché scendere in polemica contro i no vax e detrattori del Green Pass, il generale preferisce rivoltere «un appello a quelli che sono diffidenti e attendono. Voglio dire: informatevi, chiedete a medici, infermieri e a chi ha visto la sofferenza del Covid e le vede ancora. Abbiamo avuto oltre 130 mila morti per il Covid e ci sono persone che ancora adesso portano i segni di long covid ho amici che dopo una rampa di scale hanno il fiatone. Allora dico: informatevi e poi fate la vostra scelta, che sia una libera scelta ma ognuno si informi». L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

