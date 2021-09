Smart working, sondaggio Swg: il 53% apprezza il ritorno in presenza della Pa

Il rientro dei lavoratori pubblici in presenza è visto positivamente, anche tra i diretti interessati, per garantire una maggiore qualità dei servizi ai cittadini. È quanto emerge da un sondaggio Swg diffuso oggi e realizzato tra il 15 e il 17 settembre su un campione rappresentativo nazionale di 800 persone. Il 53% degli intervistati apprezza il piano del ritorno in ufficio prospettato dal Governo, in base a una doppia convinzione: assicurerebbe più produttività e ridurrebbe il senso di isolamento dei dipendenti. Per un 12% non cambierebbe nulla, mentre soltanto per il 19% sarebbe negativo. Di questa quota, il 41% lavora almeno in parte da casa.