UN RECENTE STUDIO OLANDESE CI DICE CHE:  i vaccini sono efficaci «al 97% nel prevenire i ricoveri in terapia intensiva».

Roma, 22 set 2021 – Dal messaggero.it – Grazie ai vaccini, segnala la fondazione Gimbe, i ricoveri per Covid riguardano quasi esclusivamente pazienti non immunizzati. L’ultimo rapporto (settimana dall’8 al 14 settembre) evidenzia che nei soggetti vaccinati con ciclo completo, rispetto ai non vaccinati, si verifica un netto calo dell’incidenza di diagnosi e soprattutto di malattia severa che porta a ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva o decesso. Nelle varie fasce di età le diagnosi di SARS-CoV-2 si riducono infatti del 77,8-80,7%, i ricoveri ordinari dell’88,8-95,6%, quelli in terapia intensiva del 92,5-97,4% e i decessi del 93,4-100%.

A corroborare i risultati sul campo arriva ora uno studio olandese che mostra come i sieri anti Covid siano efficaci al 97% nel prevenire i ricoveri in terapia intensiva. L’ARTICOLO COMPLETO LO PUOI CONTINUARE A LEGGERE QUI >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>