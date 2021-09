CONTRATTO E SPECIFICITA’. Il Sindacato scrive al Premier DRAGHI: servono maggiori risorse economiche

Roma, 23 set 2021 – UN NUOVO CONTRATTO IN SCADENZA PROSSIMA MA ANCORA DA FIRMARE. Una contrattazione mal discussa fino ad oggi, e si spera che in un mese si firmi tutto. A complicare la situazione sono i pochi soldi messi sul tavolo. I sindacati chiedono piu’ soldi, ma ora e’ tardi; ed in effetti e’ stato chiesto di stanziarli nella prossima finanziaria, ma da utilizzare poi come coda contrattuale triennio 2019/21. Ma non va dimenticato che ancora abbiamo aperta la coda contrattuale triennio 2016/18; coda ormai stracotta e dimenticata!

