Istanze di riconoscimento differenze retributive per mansioni superiori personale militare. LA RISPOSTA DI PERSOMIL AD UN QUESITO

Roma, 24 set 2021 – Con la lettera del 29/7/2021 nr. Prot. 347931, resa nota in questi giorni per i piu’, PERSOMIL ha risposto ad un quesito formulato dal CNA-EI.. Viene confermata la negazione del diritto al compenso per aver svolto mansioni superiori. A questo punto, perche’ assumere responsabilita’ superiori che non spettano nel diritto stipendiale? Una bella domanda alla quale ognuno di noi sa di cosa parliamo.

QUESTA CHE SEGUE E’ LA PARTE DELLA RISPOSTA NEGATIVA DI PERSOMIL.

“Ciò premesso, si osserva che il personale militare è escluso dall’applicazione del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientrante, ai sensi dell’art. 3, comma 1, nelle categorie disciplinate dalle disposizioni speciali dei rispettivi ordinamenti. Non trova applicazione, pertanto, l’art. 52, comma 4 del medesimo decreto legislativo che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della qualifica sovraordinata, ove il dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori per esservi stato adibito nel caso di vacanza del posto in organico o di sostituzione di altro dipendente assente”.

LA LETTERA CONCLUDE COSI’:

“Pertanto, nel condividere le valutazioni formulate da codesto Centro Nazionale, si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l’attribuzione degli emolumenti corrispondenti a incarichi superiori”.

