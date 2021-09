Palinuro, muore sub presso la Grotta Azzurra: era un maresciallo dei carabinieri

Roma, 23 sett 2021 – È finita in tragedia, un’immersione nelle acque di Capo Palinuro. Ugo Scotti, comandante della stazione dei carabinieri di Cori, in provincia di Latina, ha perso la vita nei pressi della grotta Azzurra durante un’immersione in apnea.

L’allarme è scattato quando è pervenuta alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Palinuro la segnalazione relativa a un sub disperso. Scotti, assiduo frequentatore del Cilento, era intento a effettuare un’immersione in compagnia di un amico che lo attendeva a bordo di un gommone utilizzato come unità di appoggio.

È stato proprio l’amico, non vedendolo risalire in superficie, a lanciare l’allarme. I militari della Capitaneria, resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente inviato in zona una motovedetta e un gommone veloce.

Le ricerche, anche con l’ausilio di sub volontari, si sono protratte per circa un’ora, fino a quando è stato avvistato il corpo esanime del maresciallo. È toccato all’equipaggio della motovedetta Sar 887 di Marina di Camerota recuperare il cadavere e trasportarlo nel porto di Palinuro (FONTE>>>>>).

