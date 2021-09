Abusava dei baby calciatori al campo sportivo: in manette finanziere-allenatore

Roma, 23 sett 2021 – Un brigadiere delle guardia di finanza è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Palermo per violenza sessuale nei confronti di sette bambini, tra i 9 e gli 11 anni.

La vicenda, ricostruita oggi dal Giornale di Sicilia, risale all’agosto scorso, ma la notizia è stata diffusa solo nella giornata di ieri, quando l’accusa ha chiesto un incidente probatorio, in programma nei prossimi giorni.

Gli abusi sarebbero avvenuti nel centro sportivo delle fiamme gialle di Palermo, in via Messina Marine. Proprio nella struttura sportiva è stato bloccato in flagranza di reato, dopo che gli investigatori avevano piazzato alcune telecamere nascoste.

CONTINUA A LEGGERE LEGGO.IT>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>