Decreto-Legge Green pass: considerati assenti senza stipendio i lavoratori senza certificato. COME POSSIAMO CAVARCELA DAL 15/10/2021?

Roma, 23 set 2021 – Si puo’ sopravvivere certamente senza vaccinarsi, ma si tratta comunque di un percorso ad ostacoli salienti, impegnativo e costoso. Il Legislatore l’ha pensata bene per spingere i cittadini a vaccinarsi, al solo fine di raggiungere l’immunita’ di comunita’. Una pensata che mette una persona di fronte a delle scelte importanti, e che non tutti possono sostenere. Tutti i Sindacati chiedono il tampone gratuito, cosa questa che per ora il Governo non si e’ mai espresso a favore.



LA SITUAZIONE

Tra le novità del Decreto-Legge bollinato e firmato dal Presidente Mattarella, è cambiata la questione sulla sospensione dal servizio. Infatti il Decreto-Legge pubblicato in G.U. non prevede piu’ la sospensione dal servizio per chi non ha il green pass, atto questo piu’ complesso probabilmente da attuare a livello amministrativo, ma viene considerata una assenza ingiustificata e non verra’ pagato nessun emolumento stipendiale e accessorio.

QUINDI, SE LE COSE NON CAMBIANO ENTRO IL 15/10, ANCHE ALLA LUCE DELLE FORTI PROTESTE DEI NON VACCINATI, QUESTE SONO LE TRE IPOTESI PER NON PERDERE LO STIPENDIO:

1. PRIMA IPOTESI, con stipendio

Effettuare tre tamponi settimanali a prezzo calmierato in farmacia dal costo di 45 euro settimanale alternandoli a periodi di ferie ed eventuali malattie. E’ una delle ipotesi da valutare e vedere se e’ fattibile per il fatto dei tempi da perdere, della frequenza dei tamponi e dell’efficienza dell’informatica, la quale deve rispondere in tempo reale rilasciando il green pass entro la mattina seguente per entrare al lavoro;

2 SECONDA IPOTESI, senza stipendio

Non presentarsi piu’ al lavoro, tenendo conto che nessuna paga sara’ elargita, fino al 31/12/2021; data che sicuramente sara’ prorogata.

In questo caso non sarebbe sbagliato comunicarlo al lavoro, giusto per non darsi per dispersi.

3. TERZA IPOTESI, con stipendio

Vaccinarsi subito con la prima dose entro il 15/10/2021, effettuando poi la seconda dose quando prevista. Non e’ escluso che servira’ a distanza anche la terza dose, ma

bisogna vedere se il green pass esistera’ tra un anno.

