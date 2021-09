ALLOGGI DEMANIO DIFESA / C’E SEMPRE “ UN GIORNO DOPO“. PROPOSTA AGLI UTENTI/ELETTORI PER IL DOPO ELEZIONI DEL 3 OTTOBRE

Roma, 25 set 2021 – Mancano ormai pochi giorni al 3 ottobre 2021, quando saranno eletti i Sindaci d 1.154 Comuni in Italia, alcuni dei quali di grandi città quali TORINO, MILANO, TRIESTE, BOLOGNA, RIMINI, SIENA, ROMA, NAPOLI, CASERTA e tante altre , ove sono ubicato tra l’altro tanti alloggi della Difesa. CASADIRITTO non vuole entrare nel merito dell’espressione del voto, ma tiene a lanciare una proposta e una accomandazione.

LA PROPOSTA

Ad elezioni concluse, la dove se ne creino le condizioni, interessare le nuove amministrazioni e consigli comunali appena eletti affinchè si adoperino nell’approvazione di delibere non generiche ma convinte, che contengano chiari riferimenti contrari a misure coercitive ( sfratti generalizzati) nei confronti di utenti e loro famiglie abitanti gli alloggi della Difesa nei singoli comuni di appartenenza., salvo nei casi di particolari e ineludibili e comprovate necessità dell’Amministrazione Difesa, anche in considerazione dell’attualità di criticità abitative esistenti in quelle città, confrontandosi co la Difesa anche sui singoli casi.

LA RACCOMANDAZIONE

Verso chi di noi utenti vuole esercitare il diritto/dovere del voto. Vorremmo ricordare a tutti e a noi stessi, le cause del perché e del come dal 2011, sono stati calpestati gran parte dei diritti degli utenti sia storici che nuovi, specialmente per chi invece meritava e merita una particolare attenzione protettiva. Ebbene raccomandiamo di valutare bene che la manifestazione del proprio voto non favorisca chi, quelle norme scientemente preparate e messe in atto con perversa premeditazione, che attualmente ha ormai codificato a “sistema” ( COM e TUOM), che solo danni ha arrecato alla Difesa stessa e alle nostre famiglie.

Roma li 24 ottobre 2021

Il Coodinatore Nazionale CASADIRITTO

Sergio Boncioli

