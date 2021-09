MANIFESTAZIONE NO GREEN PASS OGGI SABATO 25 SETTEMBRE 2021 ITALIA/ROMA. Nessuno sembra parlarne, ma noi comunque vogliamo darne conto nel rispetto della liberta’ di informazione e nel rispetto delle idee altrui.

Roma, 25 set -2021 – NASCONDERE LE NOTIZIE NON E’ CORRETTO, ED E’ GIUSTO CONOSCERE E SAPERE. POI OGNUNO HA E/O RIMANE DELLE SUE IDEE CHE VANNO SEMPRE RISPETTATE. Qualcuno ci dice anche: ma che centra parlare di green pass e vaccino su questo sito? Il vaccino, i tamponi e il conseguente Green pass interessano anche tutti i lavoratori in uniforme e non del Comparto Difesa, Sicurezza e Vigili del Fuoco (circa 500.000 donne e uomini), e tutto il restante Pubblico impiego (circa 4.000.000 di addetti).



Segue articolo dal portale sevenpress.com

Sabato 25 settembre alle ore 15.00 a Roma in Piazza San Giovanni in Laterano si terrà la manifestazione nazionale contro il GREEN PASS, una grande mobilitazione di piazza che vede, insieme, Movimenti, Associazioni, Comitati di cittadini, Docenti, Studenti, Forze di Polizia, Categorie produttive uniti dall’obiettivo di chiedere che venga rispettata la Costituzione del 1948 e che si ponga fine allo stato di emergenza. Tutti insieme uniti per dire No al Green Pass, una misura discriminatoria che ha l’obiettivo di imporre un sistema tecnocratico della sorveglianza utile esclusivamente alle élite globaliste della finanza speculativa internazionale.

Un popolo unito che chiede di porre fine alla dittatura sanitaria poiché, senza rinnegare l’esistenza del virus, questo governo sta mettendo in atto misure liberticide che sono contro il rispetto degli elementari diritti umani, individuali e sociali. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



