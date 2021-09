SI DISPONE L’INVIO DELLA COPIA DEL TUO GRREN PASS AL COMANDO! Sembra uno scherzo, ma non lo e’. E’ questa una delle richieste stravaganti ricevute da qualche collega

Roma, 28 set 2021 – (Intervento video di Luca Marco Comellini, link a fondo pagina). A COLPO D’OCCHIO SEMBRA LA CLASSICA INFORMAZIONE FRAUDOLENTA CHE TI ARRIVA PER POSTA O SMS. Ma in realta’ e’ una richiesta vera. I comandi hanno gia’ per alcuni/molti militari la situazione vaccinale, si tratta di coloro che hanno aderito alla campagna vaccinazione con la Sanita’ Militare, presso strutture militari. Di queste persone i comandi sanno tutto: data prima dose, data seconda dose, o non vaccinabile per motivi di salute. I comandi hanno gia’ per alcuni/molti militari la situazione vaccinale, si tratta di coloro che hanno aderito alla campagna vaccinazione con la Sanita’ Militare, presso strutture militari. Di queste persone i comandi sanno tutto: data prima dose, data seconda dose, o non vaccinabile per motivi di salute.

Ma i comandi non sanno assolutamente nulla di coloro che non hanno aderito alla campagna vaccinale militare.

Di questi:

– chi non si e’ vaccinato non lo sanno e gli interessati ovviamente non possiedono il green pass da vaccino.

– poi c’e’ chi non ha aderito alla campagna vaccinale militare, ma si e’ vaccinato privatamente.

Ecco, di queste due categorie i comandi non sanno nulla. E per facilitarsi la raccolta dati da inviare alle SS.AA. chiedono copia del green pass. MA NON POSSONO FARLO, anche’ perche’ come e’ stato spiegato, e’ pericoloso rilasciare copia di questo documento che e’ strettamente privato e coperto da informazioni sanitarie sensibili e coperti dalla legge sulla privacy . L’unica cosa che possono fare, e’ chiedere l’esibizione del green pass solo per le seguenti e attuali attivita’;

– entrare a mensa;