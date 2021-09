CARCERI: SINDACATI IN STATO AGITAZIONE, E’ EMERGENZA, MINISTERO INTERVENGA

Roma, 29 sett 2021 – ”La stragrande maggioranza delle sindacali del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, rappresentativa del 95% del personale, ha registrato un’inaccettabile inerzia

del ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria rispetto alla gravissima emergenza delle carceri, soprattutto in relazione alle aggressioni subite dai poliziotti penitenziari e, in particolare, rispetto ai recenti eventi critici verificatisi a Firenze Sollicciano e Frosinone”. Lo sottolineano in una nota unitaria Sappe, Osapp, Uil Pa, Sinappe, Uspp, Cisl, Cgil Fp.

Secondo le stesse organizzazioni, ”la politica penitenziaria sta

compromettendo seriamente l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari

purtroppo a discapito dell’incolumità fisica e psicologica del personale della

polizia penitenziaria”. ”Le condizioni di estremo disagio risentite dai colleghi e

la grave compromissione della sicurezza degli istituti penitenziari, ancor più

aggravate da una intollerabile compressione delle relazioni sindacali, hanno

costretto queste rappresentanze ad indire lo stato di agitazione del

personale e ad interrompere tutte le trattative a livello nazionale, di

provveditorato e in ogni istituto penitenziario – concludono – In assenza di

urgentissimi interventi, la mobilitazione del personale culminerà con una

manifestazione nazionale di protesta” (FONTE>>>>>).

