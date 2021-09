Uno Sbirro Qualunque – CHI È LO SBIRRO? Un nuovo brano musicale da ascoltare fino in fondo.

Roma, 29 set 2021 – NUOVO BRANO MUSICALE: “Uno sbirro qualunque”. Un messaggio giusto ai giovani di oggi.

In giro sento parlare troppo spesso di polizia, carabinieri, insomma di sbirri, Sbirri… che poi quanti di voi sanno realmente cosa vuol dire essere sbirri, o meglio chi è uno sbirro o cosa fa. Lo sbirro è quello che puntualmente ogni giorno, per uno stipendio minimo va incontro al pericolo, lo cerca e non ha possibilità di sottrarsi ma lo affronta. PUOI ASCOLTARE QUESTO BRANO SU YOUTUBE, CLICCA QUI >>>

.

