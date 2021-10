Contratto di lavoro, esito incontro del 30 settembre 2021

Roma, 2 ott 2021 – DOVREMMO ESSERE VICINI ALLA FIRMA DEL CONTRATTO SCADUTO IL 31/12/2018, TRIENNIO 2019/21?

SEGUE NOTA DEL SINDACATO DI POLIZIA SIULP.

Proseguono a Palazzo Vidoni, sede del Ministero per la Funzione Pubblica, gli incontri per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2019-2021.

Giovedì 30 settembre, come di consueto, ha presieduto i lavori il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica Dr. Eugenio Gallozzi. Presenti il Vice Capo della Polizia Prefetto Maria Teresa Sempreviva e il Dr. Valerio Talamo, Direttore Ufficio Relazioni Sindacali per la P.A. presso la Funzione Pubblica.

I lavori sono continuati sulla disamina relativa alla parte normativa del contratto. Molti sono i temi in discussione per riuscire a ottenere sempre maggiori tutele e diritti per tutte le donne e gli uomini del comparto. Rilevanti sono le modifiche che si rendono necessarie anche al sistema delle relazioni sindacali. Solo un sindacato forte e autorevole può svolgere efficacemente le necessarie funzioni di rappresentanza del personale.

L’attuale sistema ha portato a significative storture rispetto a quella che dovrebbe essere la mission del movimento sindacale.

Troppo spesso la salvaguardia di interessi particolari è prevalsa rispetto alla indispensabile tutela degli interessi collettivi. Si rende pertanto necessaria una riforma che porti le organizzazioni sindacale ad essere realmente rappresentative del personale per poter svolgere in un’ottica moderna e dinamica le indispensabili funzioni di rappresentanza.

Nei successivi incontri, che dovrebbero verosimilmente proseguire la prossima settimana, riprenderà la contrattazione relativamente alla parte economica. SIULP.



