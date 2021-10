Forze dell’ordine e Forze Armate, uno su cinque senza vaccino. Open days l’11 e 12 ottobre 2021, l’ultima chance. TRA IL 20 PER CENTO dei non vaccinati c’è di tutto: i titubanti, chi per motivi sanitari non puo’ vaccinarsi, chi ha paura, e qualche NO VAX

NON ASPETTARE, IL GOVERNO NON AMMORBIDIRA’ NULLA, TIRERA’ DRITTO PER L’USO FORTE DEL GREEN PASS FINO AL 31/12/2021. POI SI VEDRA’. Poche persone non possono condizionare la vita degli altri 45 milioni di concittadini vaccinati. Nessun obbligo vaccinale, m anche la liberta’ di scegliere il tampone al posto dei vaccini.

Roma, 2 ott 2021 – Il Viminale chiama gli agenti l’11 e il 12 ottobre, ultimo appello.

BISOGNA FARE PRESTO E ORGANIZZARSI. SAPERE COME, DOVE E QUANDO TAMPONARSI, OPPURE PIU’ SEMPLICEMENTE TOGLIERSI IL PROBLEMA PER SEMPRE E VACCINARSI, COME HANNO GIA’ FATTO 45.000.000 DI ITALIANI E ALCUNI MILIARDI DELLA POPOLAZIONE MONDIALE. Un gesto di fiducia nella scienza e un aiuto al proprio Paese per uscire dalla pandemia e rischi conseguenti, e darsi una risposta: ANCHE IO HO FATTO QUALCOSA PER IL MIO PAESE E I MIEI CONCITTADINI!

SEGUE ARTICOLO DI REPUBBLICA.IT

Il problema dei non vaccinati è reale. Racconta un poliziotto: “Ogni giorno, soprattutto nelle sezioni volanti, c’è chi si rifiuta di salire nell’auto dove sa che c’è un collega non vaccinato”. Mentre tra gli uomini in divisa No Vax, in vista del 15 ottobre, c’è chi dice: “Spero che il governo pensi a una deroga per le forze di polizia”. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

