DIFESA, ROSSINI (M5S): DEPOSITATA RISOLUZIONE PER FACILITARE SPONSORIZZAZIONI DEI GRUPPI SPORTIVI MILITARI

Roma, 2 ott 2021 – Dall’ Ufficio Comunicazione MoVimento 5 Stelle Camera dei Deputati – “I Gruppi sportivi rappresentano un’eccellenza italiana e dimostrano in ogni occasione il valore delle loro strutture, dei loro staff e soprattutto dei loro atleti. Le Olimpiadi di Tokyo sono solo l’ultimo esempio degli straordinari risultati che riescono a ottenere i nostri ragazzi della Difesa, risultati che portano prestigio internazionale all’Italia, risultati la cui importanza spesso trascende il mero aspetto sportivo.

Il punto è che ci ricordiamo di loro solo in occasione di competizioni importanti poi, quando si spengono i riflettori, non ce ne interessiamo più. Per questo ho depositato una risoluzione per impegnare il Governo a rendere più efficace il meccanismo delle sponsorizzazioni per lo sport militare”.

Lo dichiara in una nota Roberto Rossini, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Difesa a margine dell’indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi del mondo della Difesa.

“Sappiamo tutti – aggiunge – che cosa voglia dire per un atleta avere un buono sponsor: sicurezza economica, pianificazione, sviluppo. Vuol dire progredire, migliorare, essere sempre più competitivo e forte.

Ma c’è un problema che riguarda le sponsorizzazioni degli atleti che fanno parte delle Forze Armate. La procedura di autorizzazione a stipulare contratti tra sponsor e atleti militari prevede una serie di passaggi burocratici lunghi e complessi che di fatto ostacolano le sponsorizzazioni”.

“La mia risoluzione, quindi, cerca di risolvere questo problema, impegnando il Governo a semplificare le procedure amministrative e accorciare i tempi per ottenere l’autorizzazione, consentendo il perfezionamento dei contratti di sponsorizzazione in modo più semplice, snello e rapido. Se aiutiamo lo sport aiutiamo il Paese” conclude Rossini.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>