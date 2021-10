Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri: garantire un alloggiamento dignitoso agli A.T.P.I. in missione

Roma, 3 ott 2021 – Il SINAFI rappresenta al Comando Generale e ai reparti interessati la necessità di intervenire sui criteri di alloggiamento del personale A.T.P.I. in missione nella città di Roma, auspicando adeguate soluzioni che garantiscano uno standard dignitoso delle condizioni lavorative.

Criteri di alloggiamento del personale AT–PI. in missione.

La scrivente Organizzazione Sindacale in questi giorni è destinataria di numerose doglianze, da parte di propri iscritti e non, appartenenti al comparto AT–PI in forza a Reparti esterni alla sede di Roma, i quali lamentano le modalità e i criteri di alloggiamento che vengono sistematicamente adottati in occasione di servizi di Ordine Pubblico da espletare in Roma.



In particolar modo risulta che il personale interessato, al termine di turni di servizio, che il più delle volte superano le 12 ore, sarebbe allocato in camerate ubicate presso la sede del Gruppo Pronto Impiego prive degli standard qualitativi previsti dalla Circolare della Guardia di Finanza n. 215155 del 18 luglio 2013, istitutiva dell’applicativo AL.MIS..



Nello specifico i predetti alloggi risulterebbero composti da camere doppie, talvolta anche triple, con servizi igienici in comune, sprovviste di asciugamani e prodotti per l’igiene personale, prive di impianto di climatizzazione, nonché di specifico servizio di pulizia e di cambio lenzuola. LA LETTERA COMPLETA LA TROVI QUI >>>



