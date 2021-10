NUOVO CAPO DI STATO MAGGIORE, una norma ad personam, che poi servira’ anche ad altri in futuro, per soddisfare l’esigenza del turno a rotazione di un Capo di SMD della Marina Militare?

Roma, 3 ott 2021 – Da ilfattoquotidiano.it – L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Marina, potrà essere il nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa. Non “avrebbe più l’età”, per dirla con la parafrasi di una canzone, perché finora la legge prevedeva che il ruolo di ufficiale generale delle forze armate della Repubblica e vertice operativo della Difesa potesse essere ricoperto solo fino ai 63 anni. Cavo Dragone ne ha già superati 64 e anzi va per i 65, ma l’ostacolo è stato superato da una norma approvata nei giorni scorsi dal consiglio dei ministri e appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale che modifica il Codice dell’ordinamento militare. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

