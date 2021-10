Attestati di “lodevole servizio” e di “senza demerito”, quali titoli di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

Roma, 5 ott 2021 – PREMESSA. L’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 prevede che nei concorsi pubblici, alcune categorie di cittadini possano vantare titoli preferenziali, qualora risultino a parità di merito e/o di titoli nella graduatoria concorsuale.

(1) l’art. 5, comma 4, indica ventuno categorie di soggetti, preferiti a parità di merito, tra cui:

(a) “17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non

meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso”;

(b) “20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine

della ferma o rafferma”;

(2) l’art. 5, comma 5, elenca, a parità di merito e di titoli, ulteriori tre titoli di preferenza, tra cui l’“aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche”.

Gli attestati di “lodevole servizio” o di “senza demerito” che il personale militare può chiedere utilizzando il fac–simile in Allegato B e far valere quale titolo preferenziale ai sensi della succitata normativa, dovranno essere rilasciati dagli Enti/Comandi attenendosi alle seguenti disposizioni, in modo da garantire uniformità e coerenza di comportamenti.

