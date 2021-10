Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 77147 del 24 settembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il quarto trimestre 2021

Roma, 7 ott 2021 – Con il decreto n. 77147 del 24 settembre 2021 il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura”, come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d’Italia ed in vigore per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, i valori dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021) sono i seguenti:

Classi d’importo in euro Tassi medi Tassi soglia usura Fino a 15.000 11,11 17,8875 Oltre i 15.000 7,19 12,9875

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA’ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG) Classi di età* Classe di importo del prestito Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro fino a 59 anni 8,30 6,19 60-64 9,10 6,99 65-69 9,90 7,79 70-74 10,60 8,49 75-79 11,40 9,29 Maggiore di 79 anni 17,8875 12,9875

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

L’occasione è utile per precisare che la procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo si specifica che per la classe di età “Maggiore di 79 anni” i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto ministeriale sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2021.

INPS.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

