Green pass, obbligo per l’accesso al Senato come alla Camera. SE ANCHE I POLITICI SI DANNO DEI LIMITI, LA COSA E’ SERIA!

Roma, 7 ott 2019 – SEMBRA IMPOSSIBILE, MA ANCHE I POLITICI SI DANNO DELLE REGOLE E SI IMPONGONO L’USO DEL GREEN PASS PER ACCEDERE ALLA CAMERA E AL SENATO. Una volta tanto l’esempio parte dall’alto?

LO SI APPRENDE DA TGCOM24

L’obbligo di Green pass sarà richiesto anche per accedere al Senato a partire dal 15 ottobre. E’ quanto deciso dal Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, che consente in alternativa l’esibizione di un tampone anti-Covid. Il Senato si adegua così alle disposizioni prese dal governo per l’accesso nei luoghi di lavoro da metà ottobre, in linea con quanto già stabilito per la Camera dei deputati. TGCOM24



Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>