Niente scatti di anzianità per il dipendente pubblico che non ha il green pass. Ecco cosa prevedono le linee guida Brunetta

Roma, 7tt 2021 – MOLTI I RIFLESSI NEGATIVI LEGATI ALLA MANCANZA DEL GREEN PASS PER ENTRARE AL LAVORO. Le assenze ingiustificate senza green pass, ad esempio, non formano nessuna anzianita’ per l’avanzamento e neanche per la maturazione del periodo per l’assegno di funzione, e altre indennita’ in maturazione. Il danno non e’ enorme ma la percezione si sposta piu’ in la in base al periodo di assenza ingiustificata. Ma le penalizzazioni non si fermano solo a questo. Siamo sicuri poi che non ci siano riflessi sull’affidabilita’, professionalita’ e futuro impiego del militare? Ad oggi si sa solo che il lavoro non si perde. Ma e’ bene che ci facciano sapere tutto.



L’ultima bozza delle linee guida firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza e da quello della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che attuano il decreto approvato il 16 settembre (127/2021), prevedono alcune novità per i dipendenti pubblici.

Nel testo si ribadisce che i lavoratori che non possono accedere al lavoro perché sprovvisti di green pass (non sono cioè in grado di esibirlo in formato cartaceo o digitale) sono considerati assenti ingiustificati: per ciascun giorno di mancato servizio non avranno diritto non solo alla retribuzione ma neanche al contributo previdenziale, oltre a perdere l’anzianità di servizio.

Così come segnala il Sole 24 Ore, le linee guida precisano che “in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata”.

Inoltre "i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio".

