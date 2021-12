NASCE L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE L’ ITALIA S’E’ DESTA “SONO APERTE LE ADESIONI”

Roma, 7 dic 2021 – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Nasce l’associazione culturale l’Italia S’E’ Desta formalmente costituita e sara’ guidata da Girolamo Foti Presidente, coadiuvata dal Cav. Dr. Sandro Frattalemi Vice presidente, il Sig. Francesco Damasco Consigliere “Decano” ad interim Tesoriere.

Il fine è quello di tutelare il valor di Patria, la difesa della Costituzione, il patrimonio ambientale, artistico, la storia e le tradizioni popolari del nostro belpaese. Dichiara il Presidente Foti – L’obiettivo più immediato è quello di aiutare tutti i compatrioti in difficoltà per via della pandemia e non solo – in occasione del Congresso di Nola il 18 dicembre 2021 “Casa del mutilato” in via Fonseca,1 alle ore 16:00.

Esordiremo con il premio “Esempio Civico 2021” e la presentazione del libro/quaderno “ i giorni oscuri del Soldato Foti”.

Sono aperte le adesioni in diverse modalità per informazioni/ adesioni www.litaliasedesta.it Possono aderire liberamente tutti i cittadini che desiderano essere parte attiva per il sociale.