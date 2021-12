RINNOVO CONTRATTO COMPARTO DIFESA E SICUREZZA. Entro Natale la firma?

Roma, 8 dic 2021 – UN CONTRATTO SCADUTO CHE SARA’ FIRMATO A TEMPO SCADUTO! Il 1° gennaio 2022 entriamo nella nuova vigenza del contratto di lavoro triennio 2022 / 2024, e per altri tre anni bisognera’ penare? Ma a distanza di 23 giorni dalla scadenza del vecchio contratto 2019/21 (31.12.2021) ancora viviamo nell’incertezza sulla sua firma. Molto probabilmente la firma arrivera’ a breve, almeno cosi’ ci raccontano.

Un contratto che rimarra’ quasi sicuramente identico a quello che conosciamo, con poche risorse e poche novita’ per tutti. Gli aumenti conosciuti fino a d oggi variano dai 60 euro per i gradi piu’ bassi ai 112 euro lordi mese per i gradi piu’ alti.Troppo poco se consideriamo che siamo fermi al palo da anni di blocchi e mancati aumenti vari. Un aumento che non coprira’ neanche il costo della vita che verra’.



Domani 13 dicembre si riuniscono invece ancora i Sindacati del Personale Civile dei Ministeri con L’ARAN, per discutere del loro lavoro. Vedremo cosa succedera’ e se ci saranno buone speranze anche per noi militari e poliziotti.