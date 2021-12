MILITARI, OPERATIVA LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER MANCATA VACCINAZIONE / L’Esercito ha emanato le prime disposizioni applicative

Roma, 9 dic 2021 – CHI INTENDE VACCINARSI E’ BENE CHE LO FACCIA AL PIU’ PRESTO (la data di obbligo e’ dal 15/12/2021), GIUSTO PER EVITARE RITARDI, DISSERVIZI E LUNGAGGINI CHE POTREBBERO ESSERGLI SFAVOREVOLI. La circolare non rende nota la questione vaccinale e la posizione del personale che si trova in malattia o licenze varie.



Il I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale dello STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, con la lettera del 09-12-2021 nr. di protocollo 250895, ha diramato le prime disposizioni in riferimento alle disposizioni e agli obblighi imposti con il Decreto-Legge 26 novembre 2021 nr. 172, recante: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’accesso in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali”.

Di seguito ne pubblichiamo un estratto che interessa il personale.