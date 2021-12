Roma, 9 dic 2021 – In merito all’obbligo vaccinale per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il Si.Na.Fi. scrive al Presidente del Consiglio, ai Ministri competenti ed al Commissario Straordinario per l’emergenza Covid 19, chiedendo che il provvedimento di conversione del Decreto Legge 172/21preveda espressamente indennizzi per reazioni avverse, risarcimento del danno e cause di servizio. (DAL PORTALE DEL SI.NA.FI.).

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>