Come cambierà (ancora) il certificato verde? Ipotesi validità 6-7 mesi

Roma, 9 dic 2021 – Il Super Green pass, fin qui, non è stato certo il successo sperato da Draghi & co. I numeri parlano di ritardi nella popolazione anziana e tra i pazienti “fragili”, tutt’altro che celeri nel rispondere alla chiamata per la terza dose di vaccino. E così, come raccontato da Niccolò Carratelli sulle pagine del giornale LaStampa.it, all’interno del Comitato tecnico-scientifico si ragiona già sulla mossa successiva, la riduzione della durata del Green pass. A confermare l’ipotesi è Fabio Ciciliano, medico della Protezione civile e della polizia nonché membro del Comitato tecnico-scientifico.

