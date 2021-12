Vaccino – Nasce il popolo “No Booster”, gli scettici che rifiutano la terza dose

Roma, 10 dic 2021 – Un italiano su tre è dubbioso (33%), mentre uno su dieci si dichiara apertamente contrario e addirittura il 30% sostiene che la terza dose non è necessaria.

″Richiamo? No, grazie”. Mentre il Governo accelera con le terze dosi per fronteggiare la quarta ondata e non farsi trovare impreparato davanti a Omicron che si diffonde nel mondo, nascono i “No Booster”: fetta di popolazione che di sottoporsi alla terza iniezione anti-Covid nel giro di cinque mesi (o più) proprio non ne ha intenzione.

Gli “scettici” del richiamo sono animati da motivazioni diverse ma affini. Si va da chi teme una reazione più forte rispetto alle prime due, passando per chi giudica il booster superfluo, fino a quelli che si dichiarano stanchi della pandemia e ormai privi di fiducia in esperti e autorità. E così, all’unisono, decretano: “Noi la terza dose non la facciamo”.

Basta fare un giro sui social network per trovare messaggi di vaccinati che si dichiarano riluttanti al richiamo. “Non lo farò! Sono stata male con le prime due dosi e ho avuto aggravamento dell’asma, ma tanto non c’è correlazione.

Se avrò dubbi farò un tampone”, scrive un utente. Qualcun altro racconta: “Sono vaccinato e il Green pass lo uso solo per il lavoro (e già lo trovo umiliante). Ristoranti e bar mi hanno perso come cliente. Non farò la terza dose. Voglio la promozione a No Vax. Non voglio avere nulla in comune con chi discrimina una parte della popolazione”.

CONTINUA A LEGGERE huffingtonpost.it>>>>>