Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato — Disposizioni applicative.

Roma, 11 dic 2021 – INFO DAL SINDACATO DI POLIZIA SIULP. Come noto, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha introdotto nel testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’art. 4-ter, dal 15 dicembre 2021 è stato esteso al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico1 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Il personale appartenente alla Polizia di Stato, nei termini che saranno illustrati nel prosieguo, rientra, naturalmente, nell'ambito applicativo della previsione normativa.

