Tragedia in A23, muore investito un agente della Polizia Stradale

Roma, 11 dic 2021 – Un estratto da l giornale ilfriuli.it – Stava effettuando i rilievi di un incidente tra Udine Nord e Gemona, verso Tarvisio. I sindacati denunciano: “Indegno continuare a morire così”. Tragedia in A23 questa mattina intorno alle 6, all’altezza della progressiva chilometrica 34, in direzione Tarvisio, tra Udine Nord e Gemona del Friuli. Un agente di Polizia, Maurizio Tuscano, 58 anni, è morto travolto da una vettura mentre stava effettuando i rilievi di un incidente accaduto poco prima. Tuscano sarebbe andato in pensione a breve e stava per terminare il turno di notte. Originario di Moggio ma residente a Venzone, lascia moglie e un figlio di 25 anni. L’ARTICOLO DI CRONACA CONTINUA QUI >>>

