“Siamo stremati…”. Scoppia l’ira delle forze dell’ordine

Roma, 11 dic 2021 – E TUTTO QUESTO MENTRE IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO NON ARRIVA ANCORA E GLI IMPORTI SARANNO MOLTO BASSI.

Segue articolo del ilgiornale.it

L’emergenza sbarchi, il focolaio No Tav, il controllo dei green pass e il pattugliamento delle strade. Gli agenti si lamentano: “I fondi sono pochissimi”. Il nodo della legge di Bilancio.

Uno scatto postato sui social è bastato a rilanciare l’emergenza sicurezza nella Capitale. Non che ce ne fosse bisogno viste anche le notizie che negli ultimi giorni vengono pubblicati sulla stampa nazionale. L’ultimo fermo-immagine immortala un immigrato, di spalle, mentre se ne va a spasso per un vagone della metro A. È completamente nudo. Di lui non si sa altro, ma fa il paio con un altro esibizionista (anche lui extracomunitario, anche lui completamente nudo) che il giorno dell’Immacolata si è fatto un bagno nella fontana di piazza della Repubblica. Gli agenti, per riuscire a fermarlo, hanno dovuto usare i manganelli scatenando imbarazzi tra i benpensanti che credono che certa gente possa essere fermata con le buone maniere. L’ARTICOLO PROSEGUE QUI >>>



