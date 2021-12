F.E.S.I.: Il Si.Na.Fi. scrive al Comando Generale sul conteggio delle presenze ai fini del calcolo

Roma, 11 dic 2021 Il Si.Na.Fi., con una missiva inviata oggi (10/12) al Comando Generale del Corpo, ha chiesto, in ragione delle numerose lamentele pervenute, uniformità applicativa in seno ai vari Reparti del Corpo riguardo al conteggio del numero di giorni di presenza ai fini del calcolo del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, con particolare riferimento ai periodi in cui il personale è frequentatore di corsi di formazione in modalità e-learning. Per leggere la lettera clicca qui.

