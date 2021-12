NUOVE DISPOSIZIONI DI SMD SU OBBLIGO VACCINALE PERSONALE MILITARE: VEDIAMO QUALI SONO I CASI CHE NON PREVEDE L’OBBLIGO. Solo con la sospensione dal servizio senza stipendio si puo’ evitare la vaccinazione. IL 15 DICEMBRE E’ MERCOLEDI PROSSIMO. Ci siamo messi in regola?

Roma, 10 dic 2021 – NUOVE E ULTERIORI CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO VACCINALE E MODALITA’ DI VERIFICA DA PARTE DI SMD CON LETTERA DEL 10-12-2021 PROT. 228670. Va chiarito subito che l’obbligo e’ soltanto per il personale del comparto difesa che sono i soli militari. Il personale civile della difesa non fa parte del comparto difesa e quindi non rientra nell’obbligo vaccinale.

Ma vediamo quali sono i soli casi di esclusione dalla vaccinazione:

1. militari che si trovano nella posizione di aspettativa e quelli sospesi dall’impiego;

2. militari collocati in licenza di maternita’/paternita’ (c.d. astensione obbligatoria di cui al D.Lgs. nr. 151/2001);

3. militari che non possono ricevere il vaccino per ragioni mediche opportunamente certificati nei modi previsti dalla legge.

Si puo’ quindi dedurre che e’ soggetto alla vaccinazione anche il personale che si trova in licenza ordinaria o in malattia. Nessuno e’ escluso. Non ci sono piu’ alternative alla sospensione dal servizio senza stipendio.

GIA’ OGGI 10-12-2021 MOLTI MILITARI HANNO INIZIATO A PRENDERE VISIONE CON FIRMA AUTOGRAFA DELLE NUOVE NORME SULL’OBBLIGO VACCINALE, SOTTOPOSTE DAL COMANDANTE/DIRETTORE DELL’ENTE. La macchina burocratica e funzionale dello Stato non si ferma mai ed e’ instancabile.