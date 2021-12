IL NO VAX DA COVID-19 Mauro da Mantova è stato intubato e non risponde alle cure.

Roma, 10 dic 2021 – Info tratta da ilfattoquotidiano.it – È uno dei personaggi più controversi e “folkloristici” della trasmissione “La Zanzara” (Radio24) da almeno 10 anni: Maurizio Buratti ex carrozziere di Curtatone (Mantova), noto come “Mauro da Mantova“, dopo aver negato il covid con le sue strampalate teorie negazioniste e complottistiche, è ora ricoverato in terapia subintensiva in gravissime condizioni nell’ospedale di Borgo Trento (Verona) e da due giorni non risponde alle cure. L’ARTICOLO COMPLETO E’ DISPONIBILE QUI >>>

.