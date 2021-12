SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DEI MILITARI NO-VAX DA COVID 19. L’Amministrazione Difesa e’ pronta ed ha avvisato in forma certa e documentata tutto il personale militare

Roma, 13 dic 2021 – NUOVA CIRCOLARE DI PERSOMIL DEL 13-12-2021. NESSUNO AVREBBE MAI CREDUTO CHE SI ARRIVASSE ALL’OBBLIGO VACCINALE PER I MILITARI. Molti lo invocavano nella speranza di “neutralizzare” il green pass per accedere prima a mensa e poi al lavoro, tanto si credeva che lo Stato mai sarebbe arrivato a tanto. Ma come tutte le teorie strampalate e fuori da ogni conoscenza e verita’ scientifica dei no-vax da covid-19, militari compresi, anche queste idee sulla contestazione del green pass mensa e lavoro erano sottovalutate. Infatti come ci dimostrano oggi gli eventi nulla di tutto questo e’ servito; dal 15 dicembre 2021 i militari entrano in caserma solo se vaccinati, e per chi inizia ora a vaccinarsi dovra’ anche sottoporsi alla prima dose di richiamo nei tempi piu’ ridotti rispetto a chi lo ha fatto a marzo 2021.

Quindi ora ci sono solo due scelte da fare: o vaccinarsi subito come gia’ fatto dagli oltre 80 per cento dei colleghi, o farsi sospendere dal lavoro.

Segue di seguito la nuova circolare di PERSOMIL del 13-12-2021

