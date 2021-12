La riforma dell’Irpef doveva essere più generosa: difficile parlare di equità per i redditi bassi

Roma, 13 dic 2021 – UNA RIFORMA DELL’IRPEF CHE NON CI CONVINCE. NON VEDIAMO GUADAGNI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO. FORSE E’ ANCORA PRESTO PER GIUDICARE E CAPIRE? A fronte di una riduzione IRPEF di qualche decina di euro al mese, bisogna capire che fine faranno gli attuali bonus da 80 e da 100 euro che per molti si tratta anche di 1.200 euro netti all’anno. Se vengono tolti i bonus la perdita stipendiale e’ piu’ che netta. Se invece vengono operate riduzioni IRPEF ma nel contempo spostando i bonus sulla detrazione lavoratore, allora ci si puo’ ragionare e forse guadagnarci qualcosa. Ma come tutti i giochetti contrattuali o fiscali che da qualche decina e decina di anni ci rifilano, c’e’ poco da stare allegri: mica siamo DIRIGENTI…!

PER CERCARE DI CAPIRE UN PO’ MEGLIO LA SITUAZIONE SULLA RIMODULAZIONE DELL’IRPEF VI SUGGERIAMO LA LETTURA DEL SEGUENTE ARTICOLO DE ILFATTOQUOTIDIANO.IT

La manovra di bilancio per il 2022 conterrà novità di rilievo per quanto riguarda la struttura dell’Irpef. C’è ancora incertezza sulla struttura definitiva che verrà presentata in Parlamento, ma i tratti salienti della proposta, che ha suscitato la reazione dei sindacati e contribuito alla decisione di Cgil e Uil di annunciare uno sciopero generale, sembrano ormai chiari. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



