Morte Cerciello, a processo il carabiniere che fotografò l’americano bendato in caserma

Roma, 14 dic 2021 – Il carabiniere era stato iscritto nel registro degli indagati per abuso d’ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio per aver scattato e diffuso l’immagine di Christian Gabriel Natale Hjorth

Sulla vicenda ha avviato un’indagine anche la Procura Militare e nell’ambito dell’udienza preliminare l’avvocato difensore dell’imputato, ha ottenuto dal giudice la trasmissione degli atti in Cassazione che dovrà decidere a chi spetta proseguire nel giudizio.

E' fissato, invece, a gennaio davanti al giudice monocratico di piazzale Clodio il processo a carico del carabiniere che bendò Hjorth dopo il fermo.