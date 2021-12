NEWS PAGAMENTO FESI – Saldo seconda rata competenza 2020. Dicembre 2021 / VISIBILE SU NOIPA L’IMPORTO DEL FESI in pagamento

Roma, 15 dic 2021 – Dopo il comunicato ufficiale del CUSI-DIFESA, e’ gia’ visibile sul portale web di NOIPA, alla voce consultazione pagamenti, l’importo del FESI 2020 che sara’ pagato a saldo entro la fine di dicembre 2021.

Poiche’ gli importi sono in fase di caricamento, forse non tutti ora vedranno il proprio importo, ma e’ questione di poco tempo.

L’anno scorso e’ stato pagato con valuta 23 dicembre.

Forse anche quest’anno sara’ pagato prima di Natale, e/o comunque entro il 31/12/2021.

Con questo pagamento si chiudono le competenze del FESI anno 2020, che lo ricordiamo, è di molto maggiorato rispetto a tre o quattro anni fa. Ed e’ anche per questo che viene pagato con due rate: una parte proviene prettamente del capitolo FESI stanziato annualmente e una parte proviene da altri stanziamenti straordinari.

Non si sa se questo sistema del FESI maggiorato con stanziamenti aggiuntivi durera’ per sempre, ma si auspica non solo che duri, ma che il FESI possa diventare una voce annuale molto importante, tipo una quattordicesima, insomma un premio per la produttivita’ che si rispetti.