FIRMA CONTRATTO LAVORO: siamo alle battute finali? Il 21 dicembre l’ARAN ha convocato i Sindacati del personale civile dello Stato Comparto Funzioni Centrali

Roma, 16 dic 2021



Il Sindacato FP-CGIL: “Riteniamo che da qui al 21 dicembre, quando il presidente Aran ha convocato nuovamente le parti con la richiesta che in quella sede si arrivi alla verifica delle disponibilità delle singole organizzazioni a siglare la preintesa, ci siano le condizioni per migliorare ulteriormente il testo che Aran si è impegnata a perfezionare ulteriormente”.

Il resoconto sulla due giorni di trattativa per il rinnovo del contratto delle Funzioni Centrali, insieme al comunicato unitario

Nelle giornate dì lunedì 13 e martedì 14 dicembre è proseguito il confronto tra Aran e Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del Comparto Funzioni Centrali 2019/2021.

Sulla base dì un nuovo testo presentato dall’Agenzia si sono analizzati gli articoli che ancora necessitano dì opportuni adeguamenti per poter dichiarare la trattativa in dirittura d’arrivo.

In particolare, come Funzione Pubblica CGIL, richiamando i motivi per cui abbiamo chiamato le lavoratrici e i lavoratori anche dì questo comparto allo sciopero di giovedì 16 dicembre… IL COMUNICATO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

