NO-VAX, APPUNTAMENTO IN OSPEDALE / Padova, sempre più no vax in terapia intensiva: “Alcuni continuano a non credere alla malattia pur essendo intubati” Le telecamere di “Dritto e Rovescio” tra i ricoverati: la maggior parte non ha ricevuto nessuna dose di vaccino. INOLTRE: Veneto, stop agli interventi che prevedono ricoveri in terapia intensiva

Roma, 17 dic 2021 – tgcom24.mediaset.it – Padova, sempre più no vax in terapia intensiva: “Alcuni continuano a non credere alla malattia pur essendo intubati”. Le telecamere di “Dritto e Rovescio” tra i ricoverati: la maggior parte non ha ricevuto nessuna dose di vaccino.

I contagi causati dalla nuova variante omicron continuano a salire in tutta Italia e aumentano anche i ricoveri in ospedale. Le telecamere di "Dritto e Rovescio" sono entrate nei reparti dell'ospedale di Padova, in cui molti dei pazienti ricoverati per Covid non sono vaccinati: "Ormai da giorni la terapia sub-intensiva è piena – spiega il medico del reparto, Andrea Vianello – 14 pazienti non sono vaccini e 2 sono vaccinati".



Veneto, stop agli interventi che prevedono ricoveri in terapia intensiva. Personale dirottato su vaccinazioni, tamponi e tracciamento.

Il Veneto sospenderà, là dove necessario, tutte le attività chirurgiche che prevedono un successivo ricovero in terapia intensiva. Lo ha reso noto Luciano Flor, direttore generale della Sanità della Regione Veneto. Con questa iniziativa che riguarda tutti gli ospedali della regione, sono interrotte tutte le attività giornaliere e settimanali di intervento medico. La decisione è stata presa, secondo Flor, per recuperare temporaneamente personale da destinare a vaccinazioni, tamponi e tracciamenti Covid. FONTE: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Veneto-stop-agli-interventi-che-prevedono-ricoveri-in-terapia-intensiva-a3c4c172-75e9-44d9-8f28-7e9aef399238.html