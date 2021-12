RICHIAMO IN SERVIZIO PER LE FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA. LO prevede, per ora, un emendamento alla finanziaria 2022

Roma, 17 dic 2021 – (ANSA) – “Gli emendamenti che dispongono il richiamo in servizio, per taluni ruoli delle forze di polizia, recentemente presentati in finanziaria, vanno nella direzione opposta rispetto alle necessita’ di garantire un corretto turn over assumendo nuovo personale”.

Lo dichiarano i segretari della Federazione Fsp Polizia Valter Mazzetti della Federazione Coisp Mosap Domenico Pianese e del Silp-Cgil Uilpolizia Daniele TISSONE.

“Tale scelta – proseguono i sindacalisti – che produce nello specifico ulteriore discriminazione, riguardando solo alcuni dei ruoli e delle qualifiche presenti in seno al comparto, crea, piu’ in generale, un precedente rischioso e non giustificabile per la pubblica amministrazione che in questa fase avrebbe invece bisogno di promuovere nuove figure professionali attraverso l’assunzione di nuovi giovani abbassando cosi’ l’eta’ media del personale che e’ oggi la piu’ alta d’Europa”. (ANSA). NE 16-DIC-21 09:30 NNNN (Dal sito silp-cgil)