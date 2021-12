Questore si toglie la vita nel suo ufficio con la pistola di ordinanza

Roma, 18 dic 2021 – Si è tolto la vita nel suo ufficio il questore di Biella. Sulla notizia per adesso c’è ancora un assoluto riserbo, soprattutto sulla dinamica dei fatti e sui motivi alla base del gesto. Sessant’anni, era arrivato a Biella con l’inizio della pandemia, al primo incarico da questore. A La Spezia era rimasta la famiglia.

Per togliersi la vita ha usato la pistola d’ordinanza, a ritrovare il corpo è stata la donna delle pulizie. Il questore avrebbe lasciato un messaggio per spiegare il suo gesto di cui però non si conosce il contenuto. <<<FONTE>>>