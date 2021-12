CORONAVIRUS, BRUTTE NOTIZIE: Covid, Pfizer: “La fine della pandemia? Non prima del 2024”

Roma, 18 dic 2021 – UNA PANDEMIA CHE CONOSCIUTA ORMAI DA DUE ANNI, SECONDO GLI ESPERTI, NON CI LASCERA’ PRIMA DEL 2024. Si tratta di 4 o 5 anni che commisurati alla vita media delle persone è tantissimo. Un dramma soprattutto per i giovani, giovanissimi e per tanti che devono curare altre malattie negli ospedali pieni per esigenze covid.



SEGUE ADNKRONOS.

Quando finirà la pandemia da Covid-19? Non prima del 2024. A stimarlo è l’azienda farmaceutica Pfizer, secondo quanto ha dichiarato il direttore scientifico Mikael Dolsten in una videoconferenza. Allo stesso tempo Dolsten ha spiegato che i dati in loro possesso dimostrano come il vaccino contro il Covid-19 sviluppato insieme a BioNTech funzioni meglio con tre dosi.

L’azienda farmaceutica, ha aggiunto, sta anche sperimentando un vaccino più leggero per i bambini tra i due e i quattro anni.