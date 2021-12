A BREVE TUTTI I LAVORATORI VACCINATI PER LEGGE? / Al lavoro solo se vaccinati, tampone agli immunizzati per i grandi eventi: ecco le ipotesi su cui sta lavorando il governo

Roma, 19 dic 2021 – OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I LAVORATORI, SE LA SITUAZIONE PANDEMICA PEGGIORA ANCORA? Oggi stiamo vivendo l’assurdo: una categoria con obbligo vaccinale lavora a braccetto con un’altra categoria diversa ma senza obbligo vaccinale. Si tratta del Personale Civile della Difesa che invece non ha l’obbligo vaccinale, ma lavora a stretto contatto con i militari vaccinati tutti dal 15/12/21. Tutto normale? Per la legge si, ma qualcuno la vive come una ingiustizia; soprattutto coloro che non volevano vaccinarsi assolutamente. E se si sono vaccinati e’ per non perdere lo stipendio, e non perche’ si sono convinti della bonta’ del siero!



Stesse situazioni si troveranno sicuramente tra gli amministrativi della Polizia e Vigili del Fuoco.

Se il Governo ne parla, qualcosa si muovera?

Segue articolo de Lastampa.it

Vaccino ai lavoratori

In una seconda fase, se la curva epidemiologica dovesse continuare a salire, potrebbe rendersi inevitabile rendere obbligatorio l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori seguendo quanto è già stato stabilito per il personale sanitario, quello scolastico e per le forze dell’ordine. L’articolo sulle nuove ipotesi allo studio le trovi su lastampa.it, clicca qui >>>



