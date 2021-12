Livorno, cadetto dell’Accademia Navale muore a 23 anni travolto da treno. Tragico incidente prima dell’alba nella zona di Antignano

Livorno 19 dic 2021 – lanazione.it – La tragedia si è consumata prima dell’alba, intorno alle 5,30. Una serata di festa con gli amici in una discoteca, poi il ritorno in auto verso Antignano e di lì a poco la tragica fine per un cadetto dell’Accademia Navale di Livorno di 23 anni, T.F. di Frosinone.

Morto travolto da un treno, ma a quanto si apprende dalle prime risultanze investigative non per un gesto volontario. Un incidente insomma, anche se non è chiaro come sia potuto accadere.

