SE ERI CONTRO LA VACCINAZIONE, PERCHE’ TI SEI VACCINATO? Riceviamo e pubblichiamo.

Roma, 19 dic 2021 – I VECCHI MOTTI A VOLTE RITORNANO: “Armiamoci e partite!”

Da un nostro utente.

Buongiorno, apprendo con tristezza che molti miei colleghi hanno deciso di vaccinarsi soltanto dopo essere stati messi davanti alla prospettiva di non essere retribuiti.

Sembra che per pochi l’unica motivazione a vestire l’uniforme sia rimasto il “soldo” per il quale rinnegano addirittura le convinzioni per le quali non avevano voluto vaccinarsi.

Non vorrei dovermi trovare in combattimento con tali meschini e ignoranti.