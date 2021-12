LOTTA AL VIRUS – TAMPONI ANCHE PER I VACCINATI PRESTO LA DECISIONE DEL GOVERNO

Roma, 20 dic 2021 – Sembra che il governo si appresti a introdurre per i luoghi affollati (cinema, teatri, stadi, ecc.) l’obbligo di tampone anche per i vaccinati.

La decisione sarebbe motivata dal fatto che i contagi hanno accelerato in modo preoccupante sotto l’effetto della variante omicron – che non è allo 0,2% come ha detto Draghi in conferenza stampa, ma molto di più, e lo sanno anche al governo.

L’ ipotesi per situazioni di assembramento, particolarmente in spazi chiusi, come per esempio le discoteche, servirà anche il super green pass – lo ha reso noto in un’intervista al Corriere della Sera un coordinatore del CTS.

<<<<GUARDA IL VIDEO>>>>>