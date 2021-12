Roma – Carabinieri soccorrono operaio che si ferisce in modo grave

Roma, 21 dic 2021 – Infortunio sul lavoro per un salumiere di un supermercato della cittadina aeroportuale, che con un grosso coltello per tagliare formaggi e salumi si è gravemente ferito al braccio.

Due dei suoi colleghi di lavoro lo hanno trasportato subito con la sua auto in ospedale verso Tor Vergata, passando per via Appia Nuova, ma la ferita era molto profonda e durante il viaggio in ospedale hanno avuto problemi a gestire la situazione. Così i due dipendenti del supermercato hanno chiesto aiuto ai carabinieri in servizio presso l’ingresso dell’aeroporto di Ciampino.

I militari hanno soccorso l'uomo, tamponato la ferita e chiamato il 118 per il trasporto in ospedale con una ambulanza, dove è stato ricoverato. Il salumiere ha ringraziato sentitamente i due militari di servizio al gabbiotto dello scalo ciampinese per l'aiuto prestato in un momento di grande tensione e pericolo per la sua vita.