Nella mattinata odierna, è stato sottoscritto dalle parti sociali (Co.Ce.R. e sindacati della Polizia ad ordinamento civile) e dai Ministri di riferimento, il Contratto di lavoro 2018/2021.

Roma, 23 dic 2021 – SOTTOSCRITTO OGGI IL CONTRATTO DI LAVORO TRIENNIO 2019/21 PER IL PERSONALE MILITARE DELLE FF.AA., alla presenza dei Ministri di riferimento e i vari Delegati Co.Ce.R. incaricati.

La dichiarazione di Antonello Ciavarelli delegato del Co.Ce.R. Marina/Guardia Costiera: “Si tratta di un buon contratto dove ognuno ha fatto la propria parte.

Durante il percorso sono state aggiunte dalla “politica” ulteriori risorse in forza del riconoscimento della “specificità” del Comparto Difesa/Sicurezza. Gli stati Maggiori di Forza Armata e della Difesa in qualità di delegazione di parte pubblica hanno ascoltato le Rappresentanze e sostenuto le richieste durante il confronto con le altre amministrazioni.

Qui puoi prelevare l’articolato del contratto sottoscrtitto oggi, clicca qui >>>

C’è stata una forte attenzione per gli operativi. Aumenti che non cambieranno le loro vite ma che sicuramente porteranno ad un riscontro importante in busta paga.

Al contempo non si sono trascurati i “logistici” e gli anziani. La soddisfazione che sento di esprimere è che tutto ciò si è potuto ottenere grazie al livello di maturità e la consapevolezza del proprio ruolo che la Rappresentanza militare tutta ha raggiunto.

Ciò grazie all’insegnamento trasmesso dai tanti colleghi che riuscirono ad ottenere negli anni ’70 questo strumento che oggi si dimostra ancora attuale se si guarda ai principi su cui si basò. Per questo l’auspicio è di vedere i futuri sindacati militari crescere sulle radici della Rappresentanza Militare e non sulle sue ceneri.

Forse non sarà un ottimo contratto, ma ho sottoscritto pensando ai sacrifici dei colleghi e delle loro famiglie, con la coscienza, che più di così non si poteva fare e che “l’Ottimo è il nemico del bene”. Questo e’ quanto dichiara Antonello Ciavarelli delegato del Co.Ce.R. Marina/Guardia Costiera