Risposta sarcastica su Facebook, Ufficiale dei Carabinieri punito

Roma, 23 dic 2021 – STATE ATTENTI A RILASCIARE COMMENTI STRANI SUI SOCIAL. CI SONO OCCHI E ORECCHIE OVUNQUE. Un ufficiale dei carabinieri è stato punito dal comandante della Legione carabinieri di appartenenza con un giorno di consegna, punizione confermata anche dai giudici del Tar a cui si era rivolto. Lo si apprende dal gazzettadimodena.gelocal.it

Il fatto e’ scaturito da una fotografia pubblicata su facebook dall’Ufficiale mentre la ritraeva insieme ad altri colleghi della stessa compagnia, in abiti borghesi, senza la mascherina e senza mantenere il distanziamento sociale previsto dalle norme in vigore in quel momento.

Una donna, vedendo lafoto, aveva fatto notare la mancanza di sicurezza ma “a tale giusta critica” l’ufficiale rispondeva sempre sul suo facebook con la frase: «Cara signora le suggerisco di scaricare l’app. – vedi che ortaggio sei -; la troverà forse più interessante dei miei post ma certamente più confacente alle sue capacità intellettive”. (gazzettadimodena.gelocal.it)